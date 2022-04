Om deze reden heeft Jaimie Vaes voor bilfillers gekozen

„Op deze manier kon ik toch wat volume creëren, zonder onder het mes te gaan”, legt Jaimie uit. Op de vraag of ze blij is met het resultaat, antwoordt ze: „Ik ben er super blij mee. Het resultaat is heel mooi en natuurlijk geworden, precies waar ik op had gehoopt.”

Lang hoefde ze niet te wachten om weer op haar kadetten te kunnen zitten, want ze vertelt dat je na de behandeling geen wachttijd hebt. Ook laat Jaimie weten wat het prijskaartje was: 3000 euro per 100 ml. Aangezien er zo’n 250 ml is geïnjecteerd, komt dat neer op een slordige 7500 euro. Al is het de vraag of ze daarvoor zelf in de buidel heeft moeten tasten, of dat ze het cadeau heeft gekregen van de kliniek.