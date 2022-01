Kim Cattrall herdenkt overleden broer op verjaardag: ’We missen je elke dag’

„Gefeliciteerd, lieve ’Topher’. We missen je vandaag en elke dag”, schrijft de 65-jarige Cattrall bij een foto van vroeger. Daarop is te zien hoe Chris in een handdoek is gewikkeld en lacht Kim vrolijk in de camera.

Zo’n vier jaar geleden werd Chris dood aangetroffen in zijn woning. Zijn zus had al enige tijd niets van hem gehoord en had haar volgers opgeroepen om te helpen zoeken naar hem. Binnen een dag werd hij gevonden en deelde Cattrall het nieuws op sociale media.

Kim speelde jarenlang de rol van Samantha Jones in de populaire serie Sex and the City en de twee films die daarop werden gemaakt. Vanwege een conflict met hoofdrolspeler Sarah Jessica Parker tekende Cattrall niet voor de spin-off And Just Like That....