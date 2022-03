’Aladdin’ en ’Come from away’ grootste kanshebbers Musical Awards

Beste vrouwelijke hoofdrol in een grote musical:

· Myrthe Burger (14 de Musical)

· Nandi van Beurden (The Sound of Music)

· Marlijn Weerdenburg (Diana & Zonen)

· Nyassa Alberta (TINA – De Tina Turner Musical)

Beste vrouwelijke hoofdrol in een kleine musical:

· Willemijn Verkaik (Come From Away)

· Rosalie de Jong (Come From Away)

· Marleen van der Loo (Come From Away)

· Esmée Dekker (Rocky Horror Show)

Tobias Nierop en Myrthe Burger als Johan Cruijff en zijn vrouw Danny in ’14 de Musical’. Ze maken beiden kans op een Musical Award. Ⓒ Ben van Duin

Beste mannelijke hoofdrol in een grote musical:

· Tobias Nierop (14 de Musical)

· Stanley Burleson (Disney’s Aladdin)

· Soy Kroon (ONE de Musical)

· Richard Spijkers (Titanic de Musical)

Beste mannelijke hoofdrol in een kleine musical:

· Ad Knippels (Come From Away)

· Sven Ratzke (Rocky Horror Show)

· Samir Hassan (Rocky Horror Show)

· Luuk Haaze (Spring Awakening)

Gerrie van der Klei gooide hoge ogen als Camilla in ’Diana & Zonen’. Ⓒ Annemieke van der Togt

Beste vrouwelijke bijrol:

· Gerrie van der Klei (Diana & Zonen)

· Annick Boer (Hij Gelooft in Mij)

· Dorien van Gent (Hij Gelooft in Mij)

· Ellen Pieters (Rocky Horror Show)

Zowel Raymond Kurvers (l.) als Ellen Pieters, die in ’Rocky Horror Show’ te zien zijn, zetten een smakelijke performance neer. Ⓒ Roy Beusker

Beste mannelijke bijrol:

· Roberto de Groot (Disney’s Aladdin)

· Pepijn Schoneveld (14 de Musical)

· Darren van der Lek (Disney’s Aladdin)

· Raymond Kurvers (Rocky Horror Show)

Beste aanstormend talent:

· Esmee Mardjan (The Sound of Music)

· Suzanna Pleiter (100% COCO)

· Dave Rijnders (Disney’s Aladdin)

· Danique Graanoogst (Diana & Zonen)

Beste regie:

· Tom de Ket (14 de Musical)

· Casey Nicholaw (Disney’s Aladdin)

· Antoine Uitdehaag (Come From Away)

· Martin Michel (Rocky Horror Show)

Beste choreografie:

· Casey Nicholaw (Disney’s Aladdin)

· Daan Wijnands (Come From Away)

· Chiara Re (Rocky Horror Show)

· Anthony van Laast (TINA – De Tina Turner Musical)

Beste decor, toneelbeeld en projecties:

· Bob Crowley (Disney’s Aladdin)

· Eric van der Palen (Titanic de Musical)

· Roos Veenkamp (Come From Away)

· Michiel Voet (14 de Musical)

Beste lichtontwerp:

· Natasha Katz (Disney’s Aladdin)

· Marcel Visser en Niek Vos (Rocky Horror Show)

· Bruno Poet (TINA – De Tina Turner Musical)

· Coen van der Hoeven (Titanic de Musical)

Beste geluidsontwerp:

· Erwin van den Broek (Amélie)

· Maarten Houdijk (Come From Away)

· Jan van Dijk (Rocky Horror Show)

· Jan van Dijk (Titanic de Musical)

Beste kostuums, kap & grime:

· Gregg Barnes (Disney’s Aladdin)

· Arien de Vries (14 de Musical)

· Mark Thompson (TINA – De Tina Turner Musical)

· Arno Bremers (Titanic de Musical)

Beste muziek, liedteksten en arrangementen:

· Erik van der Horst (14 de Musical)

· Alan Menken (Disney’s Aladdin)

· Irene Sankoff & David Hein (Come From Away)

· Ethan Popp (TINA – De Tina Turner Musical)

Beste script en dialogen:

· Daniël Cohen (100% COCO)

· Tom de Ket (14 de Musical)

· Irene Sankoff & David Hein (Come From Away)

· Katori Hall, Frank Ketelaar, Kees Prins (TINA – De Tina Turner Musical)

Beste vertaling:

· Erik van Muiswinkel (Disney’s Aladdin)

· Daniël Cohen (Amélie)

· Danny Westerweel (Come From Away)

· Jeremy Baker (Rocky Horror Show)

Beste grote musical:

· 14 de Musical – Out of Office Producties

· Disney’s Aladdin – Stage Entertainment Nederland

· TINA- De Tina Turner Musical – Stage Entertainment Nederland

· Titanic de Musical – De Graaf & Cornelissen Entertainment

Beste kleine musical:

· Amélie – Morssinkhof Terra Theaterproducties

· Come From Away – Medialane Theater

· Rocky Horror Show – De Graaf & Cornelissen Entertainment

· Spring Awakening – Opus One

Beste Nederlandse oorspronkelijke musical:

· 100% COCO – Morssinkhof Terra Theaterproducties

· 14 de Musical – Out of Office Producties

· Diana & Zonen – Medialane Theater

· ONE de Musical – ONE de Musical