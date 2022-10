Adele gaat na concertreeks Las Vegas terug de schoolbanken in

De zangeres zou graag een online cursus willen volgen om het gewenste diploma te behalen, meldt The Sun. „Na Vegas wil ik echt een Master in Engelse literatuur behalen”, zegt ze in gesprek met haar fans. „Als ik geen zangeres was geworden, denk ik dat ik zeker een lerares in Engelse literatuur was geworden.”

Ze biecht op dat ze achteraf graag naar de universiteit was gegaan toen ze de kans had. „Ik heb absoluut het gevoel dat ik mijn passie voor Engels gebruik in wat ik doe. Maar ook al is het niet zo dat mijn studie mij heeft geholpen bij mijn huidige baan, toch was ik graag naar de universiteit gegaan, ik wou dat ik die ervaring had gehad.”

Adele’s concertreeks in Las Vegas loopt tot 25 maart 2023. Voor de 32 voorstellingen is een select aantal kaarten beschikbaar. Er wordt voorrang gegeven aan fans die eerder tickets hadden voor de oorspronkelijke showdata of zich hadden geregistreerd en op de wachtlijst stonden. De shows zouden aanvankelijk op vrijdag 21 januari beginnen en tot half april duren, maar werden eerder dit jaar geannuleerd vanwege het coronavirus.