Sharon Osbourne nog steeds boos op haar bazen: ’Ze hebben me geruïneerd’

In een nieuw interview in The Megyn Kelly Show op SiriusXM noemt ze het hoofd van CBS Daytime, Amy Reisenbach, en producenten Heather Gray en Kristin Matthews ’zwakke vrouwen’. „Ik denk dat de showrunners deden wat Amy hen opdroeg. Zwakke, zwakke vrouwen, die geen ruggengraat hadden om te zeggen: ’Dit is suïcidaal. Dit kunnen we niet maken’.”

Osbourne laat weten dat ze nog steeds geschokt is dat de vrouwen met wie ze naar eigen zeggen meer dan een decennium lang samenwerkte, haar zo vlug lieten vallen. „Ze waren mijn vrienden, vooral Kristin Matthews. Ik heb ze gezegd dat ze me kapotgemaakt hebben. Ik heb ze gezegd dat ik hier niet overheen kan komen.”

Ze snapt niet dat ze als ’racist’ werd neergezet nadat ze uitspraken van Piers Morgan, waarin hij Meghan bekritiseerde na haar interview met Oprah, verdedigde. „Ik praatte met een vrouw waarmee ik heb gereisd, waarmee ik heb gewerkt, naast wie ik tien seizoenen lang heb gezeten. Ze was een vriend van de familie. En dan ineens, boem, brengt ze me in deze ongemakkelijke positie met haar gepraat over racisme. Ze kent mijn geschiedenis, ze kent mij. Ze weet dat ik geen racist ben.”

Sharon Osbourne verliet The Talk in maart dit jaar na de ophef over haar discussie met Sheryl Underwood en een daaropvolgend intern onderzoek. Volgens haar betekende het feit dat Pierce Morgan zo kritisch reageerde op het Oprah-interview van Meghan niet dat hij daarmee racistisch was. „Waarom kan het niet zo zijn dat hij haar gewoon niet mag? Waarom moet hij dan een racist zijn?” Bij haar vertrek zou ze volgens Page Six tien miljoen dollar hebben meegekregen. Ook toen uitte ze haar ongenoegen over haar collega’s en noemde ze hen ’een stelletje ontevreden dames’.