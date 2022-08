Boos komt donderdag met tweede aflevering over The Voice

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

De komende uitzending van Boos, die donderdag online komt, staat opnieuw in het teken van The Voice of Holland en John de Mol. Dat bevestigt een woordvoerder van BnnVara nadat maker Tim Hofman dinsdag een promoclip online had gezet waarin te zien is dat hij belt met Paul Römer, directeur TV bij Talpa. Over de precieze inhoud wil de omroep niets zeggen.