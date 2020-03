Free Solo-makers aan de slag met Thaise grot-docu

Chin en Chai Vasarhelyi boekten vorig jaar groot succes met Free Solo. In de film volgen zij bergbeklimmer Alex Hunnold tijdens zijn poging om zonder enig hulpmiddel de top van berg El Capitan in het Amerikaanse park Yosemite te bereiken. De National Geographic-docu werd bekroond met onder meer een Oscar, een BAFTA en verschillende Emmy-awards.

In juni 2018 raakten twaalf voetballers tussen de 11 en 16 jaar en hun 25-jarige coach opgesloten in de Tham Luang-grot in Thailand. Ze waren de grot ver in gelopen, maar konden daar na hevige regenval niet meer uitkomen. Een enorme reddingsactie volgde, en de jongens en hun coach werden tussen 8 en 10 juli allemaal bevrijd. De operatie werd twee van de reddingswerkers echter fataal: een voormalig militair overleed tijdens de reddingsactie, een ander stierf anderhalf jaar later aan complicaties van een bloedinfectie die hij opdeed in de grot.