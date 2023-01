Jurk prinses Diana levert tonnen op bij veiling in New York

Een jurk die prinses Diana droeg tijdens een fotoshoot voor het blad Vanity Fair heeft op een veiling in New York liefst 604.000 dollar (ruim 556.000 euro) opgeleverd. Het is daarmee de meest waardevolle jurk geworden die ooit geveild is door Sotheby's, heeft het veilinghuis bekendgemaakt. Vooraf werd gedacht dat het kledingstuk tussen de 75.000 en 90.000 euro zou opleveren.