Vriendengroep uit The Hills keert terug met drama én loyaliteit

Mischa Barton: „Er zijn zoveel mysteries en misverstanden rondom mijn persoon.” Ⓒ Ellen von Unwerth

Negen jaar geleden leek The Hills, na ruim honderd afleveringen waarin de ups en downs van een groep welgestelde, zongebruinde jongeren uit Los Angeles breed werden uitgemeten, definitief voorbij. Nu is de MTV-realityreeks weer tot leven gewekt. Met vertrouwde castleden en ’nieuw bloed’, zoals The O.C-ster Mischa Barton. „Ik lig mijn hele leven al onder een microscoop.”