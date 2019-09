Grives voorlopig uit Belgische cel

Dat heeft de rechtbank in Antwerpen donderdag besloten en bekendgemaakt. Wel moet Grives, die door onze zuiderburen werd opgepakt op het festival Tomorrowland, 5000 euro borg betalen. Een verzoekschrift om haar voorlopig vrij te krijgen werd gehonoreerd.

Enkele weken geleden bepaalde de rechtbank nog dat ze langer vast moest blijven. De 34-jarige Grives werd 21 juli op het Belgische muziekfestival aangehouden met ruim 100 xtc-pillen, 20 gram cocaïne en een hoeveelheid ketamine. Later werd er in haar appartement nog een partij narcotica gevonden.

Haar advocaat bij de vorige pro-formazitting, Luc Debrouck, liet weten dat de actrice 'naïef' was geweest, zonder op details te willen ingaan. ,,Dat komt aan bod tijdens de inhoudelijke zitting bij de correctionele rechtbank", liet hij weten. Eerder liet Grives weten zich te hebben willen ‘inleven in een een nieuwe filmrol’. De actrice had een rol gekregen in de film Suriname, waarbij ze inderdaad scènes had die met drugs te maken zouden hebben, zo bevestigde de producent onlangs.

Haar eigenlijke advocaat Koen Vaneecke ontkende in ieder geval dat ze zou hebben gehandeld om snel geld te pakken, en ook dat ze in opdracht van anderen zou hebben gehandeld. ,,Het verhaal van de filmrol is ten dele een verklaring. De zaak is eenvoudig in de feiten, de reden waarom ze dit heeft gedaan is complexer. Het is bepaald geen doorsneezaak van een dealer zoals ik die vaak heb."

De van oorsprong Surinaamse actrice speelde onder andere in de serie Celblok H de rol van de drugsgebruikende en roekeloze Dorien.