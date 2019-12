Ari Behn behield goede relatie met Noorse koningshuis

„Ari Behn zorgde voor frisse wind in de koninklijke familie, ten goede en ten kwade”, merkte koningshuiskenner Trond Norén Isaksen op in de krant VG. „Hij was af en toe controversieel. Hij had een artistieke loopbaan en wilde niet afhankelijk zijn van het koningshuis maar vrij om zijn eigen ding te doen. Dat leverde moeilijke situaties op maar Ari en de koninklijke familie hadden een goede relatie.”

Dat bleef ook zo na de echtscheiding die na vijftien jaar huwelijk in 2017 een feit was. „Ik heb nog steeds een goede verhouding met Märtha Louise”, vertelde Behn afgelopen najaar aan VG, en ook de relatie met koning Harald en koningin Sonja was uitstekend. „Zij zijn de grootouders van mijn kinderen en ik ben gek op hen.” Behn wenste zijn ex-vrouw en haar huidige vriend Durek Verrett ook ’alle geluk en liefde van de wereld.’

Ari Behn zorgde bij de geboorte van eerste dochter Maud Angelica in april 2009 voor een nieuwe uitdrukking in de Noorse taal, zoals voetballer Johan Cruijff dat herhaaldelijk deed in het Nederlands. „Ze is een gouden halve meter”, zei hij over het meisje, een gezegde dat daarna zijn weg vond in het Noors.

Vrienden van Ari Behn vertellen in de media over zijn depressies en demonen, die ook voor een groter publiek aan het licht kwamen in zijn laatste boek Inferno, dat hij illustreerde met eigen schilderijen die hij ook op Instagram tentoonstelde.

Stormachtige relatie

In Noorse media wordt ook gewezen op de stormachtige relatie die met name de roddelbladen hadden met Ari Behn en de heksenjacht die vaak op hem werd ontketend omdat hij niet in het gewenste koninklijke plaatje paste. „Hij was heel anders dan hij door de bladen werd afgeschilderd. Die bladen hebben heel wat op hun geweten”, aldus een commentator.

Prinses Märtha Louise heeft anders dan haar ouders en het kroonprinselijk paar niet in het openbaar gereageerd op het overlijden van Ari Behn.

