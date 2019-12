Peter Sarsgaard pakt schurkenrol in The Batman

Bronnen van The Hollywood Reporter speculeren dat Sarsgaard – bekend van onder meer de film Shattered Glass, die hem een Golden Globe-nominatie opleverde – mogelijk een corrupte agent met de naam Wasserman speelt. Een andere mogelijkheid is de rol van officier van justitie Harvey Dent, ofwel superschurk Two-Face. Actrice Maggie Gyllenhaal deelde onlangs al een foto van haar man met zijn hoofd half kaalgeschoren.

De superheldenfilm van regisseur Matt Reeves wordt in juni 2021 in de bioscopen verwacht. Robert Pattinson krijgt de titelrol. Zoë Kravitz is gecast als Catwoman. Paul Dano speelt de rol van de raadselachtige schurk The Riddler. De Britse acteur Andy Serkis is gecast voor de rol van butler.

