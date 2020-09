Anita Witzier wordt opgenomen in ouderzorg

In een tijd dat het een actuele vraag is hoe we met onze ouderen in verzorgingstehuizen omgaan, bezocht Anita Witzier voor haar programma Anita wordt opgenomen (zondag NPO1, 21:25 UUR) zes verschillende instellingen.

Het was helemaal niet de bedoeling om een beeld van corona in de verzorgingstehuizen te schetsen, vertelt de presentatrice: „Het overviel ons. We waren al aan het draaien toen de crisis uitbrak en daardoor werden we met onze neus op de feiten gedrukt hoe groot de consequenties zijn voor de zorghuizen, bewoners, medewerkers, verzorgers en naasten. Het krijgen van bezoek, het erop uit kunnen gaan en het delen van activiteiten is zo ontzettend belangrijk als je wereld steeds kleiner wordt. Dat zijn dingen die nu allemaal wegvielen. Dan kun het goed begrijpen dat er mensen zijn die zeggen: ’dan ga ik liever twee jaar eerder dood aan corona in plaats van twee jaar eenzaam te moeten zijn’. Veel ouderen hebben op die manier van zich laten horen. Het is een verdrietige tijd voor veel ouderen.”

„We hebben gedraaid in een verzorgingshuis in Putten. Daar zit Hennie, een dame van 88. Die krijgt iedere dag bezoek van haar nicht. Ze hebben een bijzondere band, omdat die nicht veel bij haar oom en tante was als kind. Hennie is dementerend, dus het bezoek van die nicht is een belangrijk anker. Dan wordt er veel geknuffeld, ze hebben elkaar drie maanden niet gezien. De dag dat het weer mocht, waren wij erbij. Dan zie je.. dat wordt echt geen anderhalve meter. Ze proberen het wel , maar je ziet die behoefte, het verlangen dat zo sterk is. Dan denk je: wat is belangrijker? En natuurlijk; het gaat over het verspreiden van het virus. Rationeel gezien is het allemaal heel goed te begrijpen, maar als je het zo ziet voel je pas hoe ongelofelijk ingewikkeld en eenzaam het is geweest.”

De instellingen waar we zijn geweest hebben allemaal een verschillend karakter, zoals het Wereldhuis in Boxtel met verschillende culturen bij elkaar of bij de Witte Zusters, daar wonen zusters die hun leven in Afrika hebben gediend. We zijn ook in Bronbeek geweest bij een tehuis voor veteranen en bij De Linde in Dordrecht voor clientèle van het Leger des Heils. Humanitas is een reguliere instelling, maar die biedt plaats aan studenten die in ruil voor wonen ondersteuning bieden aan ouderen door een praatje te maken en met ze op pad te gaan.”

In welk huis zou ze zelfs haar laatste dagen willen slijten als dat niet thuis kan? „Bij het Zorgerf in Putten struikel je over de biggetjes, paarden, koeien en varkens. Das heel landelijk en heel fijn, maar bij in De Gooijer in Amsterdam is het eerste wat je ziet een biertap. Het heeft een heel open karakter en de buurt doet mee aan Zumbales. Die komt ’s middags een kopje koffie drinken of een biertje. Allemaal hebben ze wel iets dat je denkt, dat is mooi.”