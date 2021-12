Dierbare vriendin van koningin Elizabeth overleden

Fitzroy was als zogenoemde Mistress of the Robes werkzaam in de hofhouding van de Queen. In die rol was de hertogin van Grafton verantwoordelijk voor de aankleding en de sieraden van de koningin. Ook regelde ze andere aangelegenheden binnen het paleis.

Elizabeth (95) werd in 1954 peetmoeder van de tweede dochter van Fitzroy, Virginia. In totaal had de hertogin vijf kinderen met haar echtgenoot Hugh. Hij overleed in april 2011 op 92-jarige leeftijd.