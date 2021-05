Opnames realityshow Jaimie Vaes stilgelegd na geweldsincident

„Naar aanleiding van het nieuws van ons talent Jaimie Vaes hebben wij besloten om de opnames van de serie voorlopig te onderbreken. Wij blijven Jaimie helpen en ondersteunen, zoals wij doen bij al onze talenten”, aldus de zegsvrouw van discovery+. Jaimie was bezig met haar tweede seizoen van Jaimie: In The Vaes Lane, dat eerder dit jaar begon op de streamingdienst.

In april waren er al geruchten dat, ook op Ibiza, een ruzie tussen het stel zwaar uit de hand was gelopen. En ook toen werden de opnamen van haar realityprogramma stilgelegd. Discovery+ probeerde die zaak te downplayen door te stellen dat het ’een privékwestie’ betrof.

Handboeien

Ondertussen is Lil Kleine, die zich schuldig zou hebben gemaakt aan mishandeling van zijn vriendin Jaimie, vrijgelaten door de Spaanse politie, die hem had aangehouden in zijn hotel. Jorik Scholten, zoals hij in het echt heet, werd maandag voorgeleid bij rechtbank van Ibiza-stad, waar hij met handboeien om over straat naar binnen werd gebracht. Niet veel later werd ook Jaimie daar gezien. Volgens Spaanse media heeft de influencer aangifte gedaan tegen Jorik. Zijn advocate Nienke Hoogervorst zegt dat niet te kunnen bevestigen.

Bebloed en gehavend

Zondagnacht liepen de gemoederen op het partyeiland hoog op toen Jaimie ineens bebloed en flink gehavend naar de receptie van het recent heropende hotel OKU rende. Lil Kleine zou helemaal zijn doorgedraaid en, naar verluidt niet voor het eerst, zijn woede hebben gekoeld op Jaimie.