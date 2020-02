Advocaat Harvey Weinstein maakt blunder met omstreden interview

The New York Times zond vrijdagochtend hun podcast The Daily uit met het interview van Rotunno. Zij zegt daarin dat zij zelf nooit seksueel misbruikt is, ’omdat ik mezelf nooit in die positie zou plaatsen’. Ze sprak daarin ook de strafzaak van Weinstein en over de beschuldigers, al gebruikte ze geen namen.

Volgens de assistent van de officier van Justitie, Joan Illuzzi-Orborn, zou ze daarmee regelrecht ingaan tegen het bevel van de rechter. „Ze noemt onze getuigen leugenaars en stelt dat zij roem zoeken.” De rechter, James Burke, had bij het begin van de rechtszaak op 7 januari Rotunno verboden om over de getuigen te spreken, in welke hoedanigheid dan ook.

De advocaat van Weinstein bleef in de rechtbank volhouden dat het interview veel eerder was opgenomen. „Ik heb niemand meer gesproken sinds deze zaak begonnen is.” Ze zou ook niet geweten hebben dat het stuk vrijdag zou worden uitgezonden.

Danielle Rhoades Ha van The New York Times weersprak de verklaring van Rotunno. „Het interview is op 28 januari opgenomen en uitgezonden op 7 februari. Donna Rotunno werd op de hoogte gesteld van de datum van uitzending”, schreef zij in een e-mail.

Het interview met Rotunno werd gedaan door Megan Twohey, die in 2017 samen met Jodi Kantor de beschuldigingen van de actrices tegen Harvey Weinstein publiceerde, wat leidde tot zijn uiteindelijke val.

Later verklaarde Rotunno tegen de pers over haar uitspraken: „De dagen lopen in elkaar over. Er was absoluut geen intentie om een onjuiste voorstelling van zaken te geven.”

De rechtszaak tegen Weinsten wordt maandag weer vervolgd.