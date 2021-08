Alyssa Milano krijgt auto-ongeluk met oom en reanimeert hem

Buitenland

Man (32) overlijdt nadat hij meters naar beneden valt in attractiepark

Een 32-jarige man is maandag in de Amerikaanse staat Utah aan zijn verwondingen overleden, nadat hij zaterdag uit een attractie was gevallen. De man was in Lagoon Amusement Park in Farmington (Utah), toen het mis ging: hij viel zo’n vijftien meter naar beneden.