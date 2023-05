Zielloze superheldendrek in ’Knights of the Zodiac’

Wat: actie, avontuur, fantasy

Regie: Tomasz Baginski

Met: Mackenyu, Famke Janssen, Sean Bean

Maak kennis met Seiya, een lenige tiener die zijn geld verdient met kooigevechten. Na wéér een overwinning wordt hij benaderd door Alman Kido, de geheimzinnige vader van de gereïncarneerde oorlogsgodin Athena. Zijn dochter loopt gevaar en in Seiya ziet hij een ideale beschermheer. Na een Karate Kid-achtige trainingsstage is het vuistvechtertje klaar voor zijn missie.

Geweldsorgie

Wat volgt is een zoveelste geweldsorgie waarin goddelijke krijgers met meteoorvuisten en oersterke ninja-cyborgs elkaar op de klanken van jankende rockgitaren en Japanse trommels de hersens inslaan. En o ja, dan is er nog gedoe rond Cosmo’s: mysterieuze amuletten met intergalactische natuurkrachten. Of zoiets.

Famke Janssen

U leest: Knights of the Zodiac van de Poolse regisseur Tomasz Baginski is een even onnozele als zielloze film geworden vol oninteressante personages, generieke actie en matige effecten. Met ook nog een vertolking van onze eigen Famke Janssen die we terugzien als Guraad, de boosaardige moeder van Athena die haar bovennatuurlijke krachten wil stelen. Maar och, wat zal de actrice hebben terugverlangd naar haar rol als de telekinetische Jean Grey in X-Men, een superheldenfranchise die wél fris en origineel was.

✭✩