Nieuwe vlam voor This is Us-actrice Chrissy Metz

„Bradley, op het moment dat ik je voor het eerst zag, wist ik dat ik je beter wilde en moest leren kennen”, aldus Chrissy bij een fotoserie van de twee. „Nu prijs ik me er zo gelukkig mee dat ik van je hou. Dank je dat je zo ontzettend geweldig bent.”

Mandy Moore speelt in This Is Us de moeder van Chrissy’s personage, en schikte zich bij het zien van het bericht meteen in die rol. „Je verdient dit Chrissy”, zei ze in de comments. „Ik ben zo blij voor je en ik kan niet wachten tot ik Bradley kan ontmoeten.”

Chrissy was van 2008 tot 2015 getrouwd met schrijver Martyn Eaden. Daarna had ze een tijd een relatie met componist Hal Rosenfeld. Toen er deze zomer berichten verschenen dat die relatie op de klippen was gelopen, liet de actrice op Instagram weten dat de media wat achterliepen: „We zijn al bijna twee jaar uit elkaar!”, schreef ze in haar Stories bij een bericht over de breuk.