S10 stoot Harry Styles van nummer 1 in Single Top 100

De Diepte kwam in maart al in de buurt van de nummer 1-positie door op nummer 2 binnen te komen. S10 werd toen echter dwarsgezeten door Hallo van Antoon. In de weken voorafgaand aan het songfestival verloor De Diepte langzaam terrein maar vorige week vond het nummer de weg weer naar boven toen het van 9 naar 2 steeg.

Behalve S10 staan er nog vijf deelnemers aan de recentste editie van het songfestival in de hitlijst. De Oekraïense winnaar Kalush Orchestra is deze week binnengekomen op plek 36. De Noren van Subwoolfer staan met Give That Wolf a Banana op plek 54. Sam Ryder, die met Space Man het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigde en tweede werd, is binnengekomen op positie 71. Het nummer SloMo van de Spaanse Chanel staat op plek 72 en op 76 is Cornelia Jakobs uit Zweden te vinden met Hold Me Closer.

De 'opbrengst' is beduidend minder dan vorig jaar toen liefst negentien songfestivalnummers de Top 100 bestormden. De Italiaanse winnaar Måneskin kwam zelfs binnen op 1. Ook de liedjes van Frankrijk, Zwitserland, IJsland en Oekraïne wisten een plekje bij de beste twintig te veroveren.