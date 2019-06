Bo Saris: Jackson niet eren, is onbeschoft

„Het is logisch en voor ’the greatest of all-time’ ook noodzakelijk om een ode te doen. Hij is onlosmakelijk verbonden aan mijn jeugd en zijn invloed op de muziek is zo ontzettend groot dat het bijna onbeschoft zou zijn om niet de dankbaarheid en steun aan hem te tonen”, zegt Boris, die ook al een Jackson-eerbetoon in Paradiso organiseerde een paar dagen na zijn dood, tegen BuzzE. „Tien jaar geleden was het ook zo’n mooie avond, ik wilde dat heel graag nog een keer doen.”

Toch deelt niet iedereen de mening van de Idols-winnaar. Na het verschijnen van de documentaire werd de steun voor Jackson wereldwijd een stuk minder. Zo boycotten verschillende radiozenders zijn muziek en werden beelden van de zanger verwijderd in meerdere musea. „Ik heb absoluut ook negatieve reacties gekregen. Maar daar verbaas ik me niet over, iedereen heeft er wel een mening over en iedereen heeft ook recht op zijn eigen mening.”

Feiten

Zelf heeft de zanger het geloof niet opgegeven. „Ik sta duidelijk in het voordeel van Michael Jackson. In mijn ogen is het een verhaal waarin niets feitelijk is bewezen en hij is er daarnaast ook niet meer om zichzelf te verdedigen.” Ook kan Boris de muziek los zien van de persoon. „Hij is een hele lange periode zo belangrijk geweest. Elvis Presley was getrouwd met een puber, net als Jerry Lee Lewis, en dat is natuurlijk ook hartstikke fout. Waar trek je de grens dan?”

Dinsdagavond wordt in ieder geval de muziek van Jackson uitgebreid gevierd. Samen met een paar muzikale gasten brengt Bo de grootste hits ten gehore. Met zoveel nummers om uit te kiezen, was dat nog een behoorlijke kluif. „Je bent natuurlijk best beperkt als je zo’n anderhalf uur hebt, dus je kunt helaas niet alles doen wat je wilt. Maar we hebben de beste stukken uit kunnen kiezen en er komen nog een paar verrassingen voorbij.”