VPRO: Kaag-documentaire geen verlengstuk van politiek

De film zou zo vlak voor de verkiezingen niet op de publieke omroep uitgezonden moeten worden, riepen politieke tegenstanders. Het veroorzaakte zelfs Kamervragen. Omdat Kaag sinds september ook lijsttrekker namens D66 is, zou de documentaire volgens PVV-kamerlid Martin Bosma ’een uur durende reclamespot’ voor haar zijn.

Regisseur Shuchen Tan volgde Sigrid Kaag de afgelopen vijf jaar voor haar documentaire. Aan het begin is Kaag nog VN-diplomaat in het buitenland en keert ze terug naar Nederland om minister te worden. De film moet een inkijk geven in het werk en leven van een minister en hoe de politicus de overgang van het Midden-Oosten naar de Haagse politiek ervaart.

Oordeel klaar

Volgens de VPRO valt de documentaire daarom juist onder de journalistiek. „Het is niet alleen de taak van de media om allerhande meningen over de politiek een podium te bieden, maar ook om te laten zien hoe die politiek van binnenuit werkt”, schrijft de omroep in een verklaring. De vertoning van de film is volgens de omroep niet anders dan Mark Rutte die bij Zomergasten aanschuift en andere portretten van politici als Wouter Bos en Geert Wilders.

„Dit soort documentaires zijn belangrijk, ze geven meer inzicht dan een tweet of een snelle quote en dragen daarmee bij aan genuanceerde beeldvorming”, aldus VPRO. Het is volgens de omroep ’geen goede vertoning’ als Tweede Kamerleden zonder de documentaire gezien te hebben al een oordeel klaar hebben.

Eerder liet NPO-voorzitter Shula Rijxman weten niet in te grijpen omtrent de uitzending van Sigrid Kaag: Van Beiroet tot Binnenhof. „Ik heb de film nog niet gezien, maar mij is verzekerd dat het een zuiver journalistiek product is”, liet zij weten. Dat er sprake zou zijn van een voorkeursbehandeling, wuifde ze weg. „Er zijn ongelooflijk veel politici waar portretten van zijn gemaakt.”