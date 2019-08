Jennifer Aniston lag bijna uit Friends

Naar aanleiding van de 25e verjaardag van de immens populaire serie later dit jaar, is het boek Generation Friends uitgebracht vol met leuke weetjes en geheimen over de zes vrienden. Een van die feitjes zorgt voor verbazing alom onder de fans. Jennifer Aniston werd bijna uit Friends uitgeschreven.

De actrice speelde naast Friends ook in Muddling Through bij CBS. In haar contract bij CBS stond een clausule da ze verplicht was mee te doen indien er een tweede seizoen zou komen. Als Muddling Through een succes zou worden, zou Jennifer dus noodgedwongen moeten stoppen met Friends. En dus besloot NBC, de zender waarop Friends werd uitgezonden daar een stokje voor te steken...

De zender besloot steeds een grote film te programmeren op het tijdstip waarop Muddling Through werd uitgezonden in de hoop kijkers bij de serie weg te lokken. Dat plan bleek te werken. De serie werd uiteindelijk gestopt omdat er te weinig kijkers waren met het gevolg dat Jennifer dus gewoon bij Friends kon blijven. Pas na tien seizoenen kwam er een einde aan de succesvolle reeks.