Marlijn Weerdenburg vindt het vreselijk om zichzelf te zien

Marlijn, vanaf komende maand te zien in het Omroep MAX-programma Aan ’t zand, vindt zichzelf vooral vaak „te bleu” en „te naïef”, al is dat volgens haar ook haar kracht. „Ik sta open voor andere mensen, luister, ga compleet met hen mee. Dus ook als ze me voor de gek houden. Dat heb ik niet in de gaten.”

„Aan de andere kant: ik wil op mijn eigen manier mezelf en mijn creativiteit blijven inzetten”, vervolgt Marlijn. „Hetzelfde geldt voor optredens en zingen. Ik ben van huis uit een perfectionist, maar moet beseffen: niets gaat exact zoals vooraf gepland.”