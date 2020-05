Eerste kleinkind voor Henk van der Meijden

Elisa is de dochter van Henk en MONICA STROTMANN, die in 1987 trouwden, en samen het entertainmentbedrijf Stardust runnen. Zij produceren behalve bekende musicals in Nederland, België en de Duitstalige landen ook verschillende circussen, waaronder het jaarlijkse Wereldkerstcircus in Carré. Ook waren ze jarenlang de Europese producent van de show van HANS KLOK.

Baby Elias Ⓒ Eigen foto

Dochter Elisa werkt ook in het, in Den Haag gevestigde, bedrijf en staat klaar het op een dag over te nemen. Haar man Dalien is telg uit de bekende Amsterdamse horecafamilie van BEN COHEN en geldt daar als een van de opvolgers.