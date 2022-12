Premium Het beste van De Telegraaf

Stellen uit uithoeken van de wereld bij elkaar gebracht ’Dat wordt janken’: Robert ten Brink weer op kerstmissie

Een brede lach op de gezichten: Daan is herenigd met zijn Colombiaanse vriendin Alejandra. Robert ten Brink kan weer een paar afvinken. Foto: Aldo Allessie All you need is Aldo Ⓒ ALDO ALLESSIE

BOXTEL - Minutenlang staat ze wachtend bij Dé Bus waar ze net is uitgestapt, haar platte schoenen op het bevroren grasveldje voor de school. Dan klinkt het verlossende geluid van kindergejoel en te midden van een stroom achtstegroepers rent meester Daan op zijn Alejandra af en zwiert haar hoog boven de grond. Robert ten Brink kijkt voldaan toe: zijn eerste All you need is love-vrachtje is met succes afgeleverd.