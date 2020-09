Kritiek op Disney om filmen in regio China met ’heropvoedingskampen Oeigoeren’

In de aftiteling van de film, die sinds vrijdag op Disney+ tegen betaling van 22 euro te zien is, worden acht overheidsinstellingen in Xinjiang bedankt. Daaronder zit ook het openbare veiligheidsbureau in de stad Turpan. In die plaats heeft China een aantal, wat critici noemen, „heropvoedingskampen” gebouwd. Daar zouden Oeigoeren zonder proces gevangen worden gehouden.

De Oeigoeren, een moslimminderheid uit dat gebied, zijn het slachtoffer van stelselmatige onderdrukking door de Chinese regering. Zo zijn er grootschalige interneringskampen waar gevangenen dwangarbeid verrichten. De Chinese overheid omschrijft de kampen als onderwijscentra.

Eerder kwam van de demonstranten in Hongkong al de oproep om de film te boycotten. Dat gebeurde nadat de Chinees-Amerikaanse hoofdrolspeelster Liu Yifei zich op sociale media achter de politie in Hongkong schaarde. In Hongkong wordt al maanden gedemonstreerd tegen een te grote politieke invloed van Peking. Ook vanuit Zuid-Korea, Thailand en Taiwan kwamen al oproepen voor een boycot.