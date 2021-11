Martijn Koning kreeg duizenden doodsbedreigingen na Baudet-roast

De cabaretier beklemtoont dat de politie hem heel goed heeft geholpen in die periode. Meer details over de bedreigingen en eventuele aangiften die hij heeft gedaan, doet Koning niet. De roast van Koning viel niet goed bij Baudet, die wegliep uit de uitzending. RTL distantieerde zich in eerste instantie van de column en bood excuses aan de Forum voor Democratie-leider aan. Later legden de cabaretier en de zender hun ruzie bij.

„Ik zag bij beelden van varkenskoppen die bij asielzoekerscentra worden opgehangen altijd één gek met een Hitler-dekbed voor me”, aldus Koning in de podcast. „Maar het zijn er echt heel veel. Op basis van het aantal zetels in de Kamer denkt een vijfde van Nederland heel extreem over andere mensen.”

De cabaretier vindt nog steeds dat Nederlandse media Baudet niet moeten ontzien omdat hij goed is voor de kijkcijfers. „Er komt een punt dat je moet zeggen: tot zover, deze persoon moet op een andere manier bejegend worden”, stelt Koning. „We moeten hem niet blijven aanpakken met fluwelen handschoentjes en roepen dat we blij zijn dat hij in het programma zit omdat hij altijd wel wat geks doet. Dat punt zijn we met die gast echt voorbij.”