Christina Ricci getrouwd met haarstylist

De actrice, die op haar tiende doorbrak in de film Mermaids met Cher en Winona Ryder, deelde zondag twee kiekjes van haar huwelijk, waarbij ze schreef „Mr. & Mrs..” Het stel werd in de comments gefeliciteerd door onder anderen Octavia Spencer, Gwendoline Christie, Natasha Lyonne, Kat Dennings en Juliette Lewis.

Het is het tweede huwelijk voor Ricci, die vorig jaar door een vechtscheiding ging met James Heerdegen, de vader van haar zevenjarige zoontje Freddie. Ricci en Heerdegen waren van 2013 tot 2020 getrouwd. De actrice beschuldigt Heerdegen van huiselijk geweld en vroeg in januari een contactverbod voor haar ex aan. De rechter wees dat toe en in april kreeg Ricci de volledige voogdij over haar zoon toegewezen.