Claudia de Breij heeft spijt van ’klusjesman-aubade’ Maurice de Hond

De zaak draaide om de moord op de weduwe Wittenberg in 1999. De rechtbank veroordeelde ’boekhouder’ Ernest Louwes voor de moord, hij zat acht jaar vast. Tijdens de behandeling van de zaak bepleitte opiniepeiler Maurice de Hond dat ’de klusjesman’ van de weduwe de moord zou hebben gepleegd. Zijn theorieën bleken echter niet te kloppen. De Hond werd via een civiele procedure veroordeeld voor smaad en moest een recordbedrag aan smartengeld betalen.

In de podcast wordt geschetst hoe de media, ondanks deze veroordeling en ondanks het feit dat De Hond geen bewijs voor zijn theorieën overlegde, zijn verhaal maar bleven herhalen. Zo zong De Breij in haar programma een lied voor De Hond waarin zijn doorzettingsvermogen werd geprezen. De cabaretière was echter zeker niet de enige die De Hond de ruimte gaf na zijn veroordeling.

Plank misgeslagen

„Ik kijk sowieso alles wat ik in het verleden gemaakt heb niet graag terug”, stelt De Breij in de podcast. „Maar dit programma zeker niet. De VARA had leuke plannen met een big shiny floorshow. Maar dat moet ik niet doen, als maker ben ik daar niet trots op. En in deze zaak hebben we de plank helemaal misgeslagen.”

De Breij bleef, net als veel media en programmamakers, de versie van het verhaal die De Hond schetste geloven. „Al die mensen in de zaak waren personages: de klusjesman, de weduwe, de boekhouder. Het niet-ware verhaal werd zo goed verteld dat het ware verhaal niet is gehoord. Waar waren we met z’n allen?”

De scene met het lied van De Breij vormt ook een cruciaal moment in de bioscoopfilm De Veroordeling, die de zaak reconstrueert. Als zij op televisie het lied zingt, realiseert de klusjesman (gespeeld door Yorick van Wageningen) zich dat hij verloren heeft, ook al heeft hij de waarheid en de feiten aan zijn kant. De podcast is gemaakt door Annegriet Wietsma en producent Joram Willink van BIND, het bedrijf dat ook de speelfilm maakte. De film is te zien zodra de bioscopen weer open mogen.