LIVE: volg de Oscars 2021

Speelfilms maken is kostbaar en om de financiering rond te krijgen, worden vaak producenten uit verschillende landen bij een project betrokken. Zo is de Bosnische Oscar-inzending van regisseur Jasmila Zbanic mede geproduceerd door het Nederlandse N279 Entertainment, het bedrijf van Els Vandevorst en Martin Koolhoven.

Zbanics film toont de Hel van Srebrenica door de ogen van een plaatselijke tolk die destijds voor Dutchbat werkt. Naast verdere financiële ondersteuning van het Nederlands Filmfonds en een aandeel in de productie van het Nederlandse Filmmore (dat verantwoordelijk was voor de visuele effecten), spelen acteurs als Raymond Thiry, Reinout Bussemaker en Teun Luijkx een rol in Quo vadis, Aida?

Bij het Deense Druk van regisseur Thomas Vinterberg (Festen, Jagten) is eveneens een Nederlandse coproducent betrokken: Topkapi Films van Frans van Gestel. Deze film – die als Engelse titel Another Round kreeg – is geheel gewijd aan drank. Vier leraren, onder wie Martin (Mads Mikkelsen), beloven elkaar continu licht beneveld te blijven, in de overtuiging dat het leven daarmee leuker wordt. Zowel Quo vadis, Aida? als Druk zijn genomineerd voor de Oscar voor Beste Niet-Engelstalige film.

In de marge hebben ook nog twee andere Nederlanders een kans op een Oscar-feestje vannacht.

Componist Vincent van Warmerdam schreef de muziek voor het Chileense The Mole Agent, een productie die meedingt naar de Academy Award voor Beste Lange Documentaire. Daarnaast is Sound of Metal, waarvoor de Daniël Bouquet (Kauwboy) het camerawerk verzorgde, in de race voor maar liefst zes Oscars, waaronder die voor Beste Film. Helaas werd Bouquet aandeel in de film niet apart genomineerd. Toch zal hij bij winst zeker delen in de eer.

Volg de uitreiking live

De Oscar-uitreiking vindt zondagnacht vanaf 2.00 uur plaats en wordt op televisie uitgezonden door Fox. Of volg hieronder de Twitterfeed van Telegraaf-filmjournalist Marco Weijers (@marcooo) voor commentaar en achtergronden.