Courteney Cox is nooit in haar leven gelukkiger geweest dan nu

„Er is een hoop niet leuk aan ouder worden”, aldus Cox. „Maar er zijn ook veel dingen wel leuk. Ik ben nu eindelijk op een plek dat ik echt van dit werk houd. Ik geef er meer om: regisseren, acteren, produceren. Ik zit nu lang genoeg in dit vak om te voelen dat ik echt weet waar ik het over heb en dat ik echt beter kan worden. Ik durf meer risico’s te nemen. De tijd geeft je meer vertrouwen.”

De actrice is over twee weken in de bioscopen te zien in het zesde deel uit horrorserie Scream. Zij speelt in de reeks de gehaaide journalist Gale Weathers. De rol gaf haar een nieuw imago, vertelt Cox in Variety. „Iedereen kende mij toen het eerste deel uitkwam alleen maar van Friends en Family Ties”, herinnert ze zich. „Ik was dat lieve meisje, de ’girl next door’. Daarom heb ik regisseur Wes Craven toen een brief gestuurd om hem te overtuigen. Ik schreef: ’ik denk dat je mij niet ziet als een bitch, maar dat kan ik óók heel goed zijn’.”