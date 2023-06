Premium Het beste van De Telegraaf

Vijftien jaar geleden trouwden Rob de Nijs en Henriëtte: ’Bijzonder om dit te mogen vieren!’

Door Evert Santegoeds

In de Oude Kerk van Oosterbeek werd het huwelijk van Rob de Nijs en zijn Henriëtte vijftien jaar geleden ingezegend. Ⓒ ANP/HH

Het werd vijftien jaar geleden groots gevierd, het langverwachte huwelijk van Rob de Nijs en zijn Henriëtte. Voor de zanger was het zijn derde jawoord, voor haar de eerste keer. En dús trok Rob zijn portemonnee én een strak trouwpak aan. Het stel is ontzettend dankbaar deze kristallen mijlpaal te mogen vieren. Dat was dan ook niet vanzelfsprekend. „We hebben heel veel aan elkaar.”