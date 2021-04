’Dat onze koning dit feestje mogelijk maakt is uniek!’

Die kijkers moesten echter wel even geduld hebben. Om 19.30 uur was het onmogelijk de site te bereiken via de link die mensen in het bezit van een ticket hadden gekregen. Wie probeerde in te loggen, kreeg structureel een foutmelding. „Door de grote stormloop op kaartjes in de laatste paar uur moeten we een aantal zaken opnieuw instellen”, liet een woordvoerder weten.

Het voorprogramma, dat bestond uit een rondleiding van Frank Lammers door de Koninklijke Stallen, begon al iets na 20.00 uur. Het eerste lied was een cover van Our house van Crosby, Stills & Nash door onder anderen Acda & De Munnik, Typhoon en Roel van Velzen. Dit lied werd gezongen in de kleine balzaal in Paleis Noordeinde. Het eerste lied dat live op de binnenplaats werd gezongen was Alles is liefde, de titelsong van de gelijknamige hitkomedie uit 2007.

Volgens de organisatie kijken meer dan 2 miljoen mensen naar het Oranjeconcert. Hiermee trekt het concert bij de Koninklijke Stallen bij Paleis Noordeinde meer kijkers dan het vorige optreden van The Streamers in Koninklijk Theater Carré. Hier keken op het hoogtepunt 1,8 miljoen mensen naar. De kijkers logden dinsdag niet alleen in vanuit Nederland, maar ook vanuit tientallen andere landen.

Gewijde grond

Het avontuur van The Streamers ’voelt als een minivakantie, zo leuk’, zo liet Typhoon weten. Volgens de rapper is het door de mix van zoveel verschillende artiesten en muziekstijlen net ’een bonte avond’. Ook Duncan Laurence kan zijn geluk niet op. Dat hij nu na een jaar weer heeft kunnen optreden, voelt dan ook ’als een bevrijding’. Hij vindt het bovendien bijzonder om weer op een podium te kunnen staan, en uitgerekend op ’deze gewijde grond’. „Dat gebeurt nooit meer.’”