Marc-Marie Huijbregts maakt toch nieuwe theatervoorstelling

De cabaretier, die in 2018 voor het laatst in het theater stond met de reprise van zijn show Getekend, kwam er eind vorig jaar achter dat hij het miste. „Toen zat ik in december The Crown te kijken - geloof ik - en dacht ik wat zou het leuk zijn om vanavond weer in het theater te spelen. Als ik dat nou zo leuk vind? Het is nu december, dan moet ik nu beslissen want anders moet ik nog een jaar wachten.”

Ook een paar jaar geleden dacht Marc-Marie dat hij klaar was met het theater, maar ook toen kwam hij daar weer op terug. „Dan denk ik: ik ga even een paar jaar niet spelen, maar dan ga ik het toch te veel missen.”