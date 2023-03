Premium Het beste van De Telegraaf

Belgische prinses Elisabeth (21) dol op Armani: ’1 à 2 keer per jaar naar Milaan’

Koningin Mathilde draagt een jurk van Natan, kroonprinses Elisabeth kiest voor Italiaanse mode met Emporio Armani. Ⓒ ANP/HH

Armani, Natan, Scapa, Kaai: allemaal merken die opduiken in de reiskoffers van koningin Mathilde en prinses Elisabeth, die voor haar eerste officiële werkreis momenteel in Egypte vertoeft. Het handtasje van Kaai kreeg ze opgestuurd. De ontwerpers waren aangenaam verrast om het plots te zien opduiken. „Maar 99 procent van wat in hun kast hangt, hebben ze wel degelijk gekocht”, zegt Jelka van Duyse, auteur bij het Belgische Garderobe Royale.