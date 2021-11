Premium Het beste van De Telegraaf

Roel Pieters ziet droom na twintig jaar uitkomen Egyptische verboden liefde à la Japanse prinses Mako in musical 'One'

Prinses Mira (Nienke Latten) en Amon (Soy Kroon) besluiten hun hart te volgen.

Voor Roel Pieters komt na twintig jaar een grote droom uit. Zijn musical One ziet eindelijk het levenslicht. En dat in een tijd dat het coronazwaard van Damocles boven zijn hoofd hangt. Een nieuwe lockdown zou meteen ook het eind kunnen betekenen. „Je krijgt maar een kans. Het is nu alles of niets”, aldus de kersverse theaterproducent en bedenker van het Egyptische liefdesverhaal.