Hauers’ Floris blijft na halve eeuw kijkcijferkanon

Rutger Hauer als ridder Floris van Rozemond, met zijn steun en toeverlaat, de mysterieuze Sindala. Ⓒ Hollandse Hoogte

De ridderserie Floris is ook na een halve eeuw nog een kijkcijferkanon. Naar een herhaling van de eerste aflevering, die werd uitgezonden vanwege het overlijden van hoofdrolspeler Rutger Hauer, keken donderdagavond 609.000 mensen. Het was daarmee na alle actualiteitenprogramma’s het best bekeken programma op de NPO van de avond.