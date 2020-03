Paleispersoneel klapt uit de school: zo begon Megxit

Harry en Meghan wilden zich graag losmaken van het Britse koninklijk huis maar in plaats van dat te bespreken, stuurden ze hun intenties per e-mail aan de Queen en prins Charles. Ⓒ ANP

Paleisinsiders hebben in Daily Mail een boekje open gedaan over wat zich in het paleis allemaal afspeelde voor en ten tijde van Megxit. Zo vertellen ze op welke brute manier Harry en Meghan uiteindelijk de Queen hebben laten weten dat ze hun eigen leven wilden leiden. En hoe moeilijk Harry het toch wel had met deze beslissing, terwijl hij voor het blok gezet zou zijn door zijn vrouw.