Opsporing Verzocht behandelt roof op Lil Kleine

Premium Sterren

’Moordhuis’ voor realityster Peter Gillis en zijn Nicol

Binnenkort zal Peter Gillis zijn vertrouwde villa, wat het decor is van zijn realityserie Massa is Kassa, in Neerpelt verlaten. Iets verderop in de wijk heeft hij een Dallas-huis gekocht voor 4,5 miljoen euro. Hij zal hier tijdelijk gaan wonen totdat zijn kasteel in Hamont-Achel gerenoveerd is. Zijn...