Monica Bellucci bevestigt eindelijk relatie met Tim Burton

Begin dit jaar werd Monica in de Franse hoofdstad Parijs gesignaleerd toen ze een kus gaf aan de zes jaar oudere filmregisseur. Vijf maanden later blijkt de liefde nog altijd hoogtij te vieren. In een column in Elle Magazine onthult Monica dat zij en Tim een koppel zijn. „Ik hou van hem. Wat kan ik er nog meer over zeggen. Ik ben enorm gelukkig dat ik Tim ben tegengekomen. Het is één van die ontmoetingen die bepalend zijn in je leven. Uiteraard wist ik wie hij was en kende ik hem al, noem het eerder de start van een spannend romantisch avontuur.”

Op het filmfestival van Cannes, zeventien jaar geleden, liepen de twee elkaar tegen het lijf. Maar het duurde nog tot vorig najaar dat een ontmoeting tussen hen beiden zorgde voor een romantische vonk. Op een filmfestival in Lyon overhandigde Monica immers een lifetime achievement award aan Burton, en blijkbaar maakte dat moment op beiden veel indruk.

Burton was vroeger ruim dertien jaar samen met actrice Helena Bonham Carter. De twee kregen ook kinderen. Toen werd beslist, woonden ze in aparte huizen die met elkaar waren verbonden. Monica Bellucci was vroeger samen met Nicholas Lefebre, na een huwelijk met de Franse acteur Vincent Cassel. Maar vanaf 2019 was ze single.