Hans Teeuwen is stem kwijt, show afgelast

De andere voorstellingen in Den Haag, later deze week, gaan vooralsnog wel door. Nou Lekker Dan! is de eerste nieuwe show van de populaire komiek sinds 2016. Hij stelde zijn tournee meerdere malen uit, eerst vanwege de coronalockdowns en daarna omdat hij weigerde te spelen als bezoekers zonder coronapas het theater niet in mochten.

Teeuwen is de derde cabaretier in korte tijd die worstelt met stemproblemen. Eerder deze maand moesten Dolf Jansen en Pieter Derks het op de radio en in het theater laten afweten omdat zij een paar dagen niet konden praten.