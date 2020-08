Star Trek-acteur Ben Cross overleden

„Ik moet jullie met een gebroken hart vertellen dat mijn lieve vader een paar uur geleden is overleden. Hij was een tijdje ziek, maar het ging de laatste week snel achteruit”, schrijft Lauren. „Ik wilde dat jullie als fans het van ons zouden horen. Bedankt voor alle steun de afgelopen jaren. Hij vond het geweldig om contact met jullie te hebben.”

In 2009 speelde Cross de rol van Sarek in de reboot van Star Trek. Ook speelde hij de hoofdrol in de film Chariots of Fire. Die werd genomineerd voor zeven Oscars en kreeg er uiteindelijk vier.