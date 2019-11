Scheiding Channing Tatum en Jenna Dewan rond

Vorige maand dienden Channing en Jenna bij de rechtbank een aanvraag in om alvast officieel te mogen scheiden, terwijl zij nog werken aan een overeenkomst over de verdeling van hun bezittingen en de voogdij over dochter Everly (6). Dat verzoek werd woensdag ingewilligd.

Beide exen hebben al een tijdje weer een nieuwe relatie. Channing heeft iets met zangeres Jessie J en Jenna vond nieuw geluk bij acteur Steve Kazee, met wie ze een kind verwacht. De geruchten gaan dan ook dat Jenna de scheiding van Channing zo snel mogelijk officieel wilde maken, zodat ze met Steve in het huwelijksbootje kan stappen.