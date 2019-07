Miljuschka Witzenhausen ingestort, last pauze in

„Ik heb besloten de komende tijd rust in te lassen”, schrijft Miljuschka, die naar eigen zeggen ’de laatste jaren alleen maar heeft gerend’. Ook het proces rondom haar oom Willem Holleeder, die anderhalve week terug werd veroordeeld tot een levenslange celstraf vanwege meerdere liquidaties, hakte er flink in.

Miljuschka is er naar eigen zeggen ’eind van deze zomer weer helemaal bij’. Tot die tijd richt ze zich op ’koken, uitrusten, op krachten komen’. „Dus als jullie mij minder zien de komende tijd, dan kan dat kloppen.”

Waakvlam

De laatste maanden zijn volgens de presentatrice, schrijfster en tv-kok ’niet niks geweest’.„Verhuizen, verbouwen, een proces, altijd aan zijn voor werk. Ik moet nu eerst alles in huis op de rit. Dan komt de rest weer.”

Toch valt het Miljuschka zwaar even pauze te nemen. „Ik wil altijd vlammen maar nu sta ik op waakvlam. Ben ik erg in teleurgesteld. Het is even niet anders. Dus ik ga minder doen. En de dingen die ik doe voluit.”

Vorige week werd Miljuschka 34 jaar. Zondag werd haar verjaardag ’in het klein gevierd’. „Alles was geregeld door mijn lief.”