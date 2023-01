Premium Het beste van De Telegraaf

’Kim haat nieuwe echtgenote Kanye: ze dacht altijd al dat zij oogje op hem had’

Door Eva de Rond

Slechts twee maanden (!) na het afronden van zijn scheiding met ex-vrouw Kim Kardashian (42), laat Kanye West (45) er, op zijn zachtst gezegd, geen gras over groeien. De rapper mag zichzelf namelijk alweer een ’getrouwde man’ noemen! Naar verluidt is hij vrijdag onverwacht in het huwelijksbootje gestapt met Bianca Censori (27), de architecte van zijn bedrijf Yeezy. Maar voor wie het absoluut geen verrassing is geweest dat Kanye en Bianca spoed achter het huwelijk hebben gezet, is ex-vrouw Kim. Sterker nog, zij zou tijdens haar huwelijk met de rapper al hebben geweten dat de kersverse bruid meer van hem wilde...