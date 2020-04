Anna Wintour levert 20 procent van miljoenensalaris in

De salarismaatregelen zouden vanaf mei ingaan en vijf maanden duren. Topbaas Roger Lynch levert de helft van zijn salaris in en alle inkomens boven de honderdduizend dollar per jaar leveren tien tot twintig procent in. De lagere inkomens binnen het bedrijf hoeven geen salaris in te leveren. Wel zal hun arbeidstijd verkort worden, zodat het bedrijf in aanmerking komt voor regelingen vanuit de overheid, waarbij een deel van het salaris vanuit de regering betaald wordt.

De maatregelen zijn genomen nu het bedrijf verliest op adverteeerdersinkomsten en wil voorkomen dat er medewerkers moeten worden ontslagen.

Hoeveel de befaamde Anna Wintour (70) erop achteruit gaat, is niet bekend. Haar laatste salaris dat openbaar werd, was een jaarsalaris van 2 miljoen dollar, dat zij vanaf 2005 verdiende als hoofdredacteur van Vogue. Vermoedt wordt dat haar salaris intussen flink is gestegen, nu ze ook artistiek directeur is bij Condé Nast en recentelijk ook de functie van adviseur voor content wereldwijd heeft gekregen.