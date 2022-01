Oudejaarsconference Peter Pannekoek scoort net iets onder gemiddelde

Met een score van bijna 2 miljoen ligt Pannekoek net iets onder het gemiddelde van de afgelopen tien jaar van de oudejaarsconference bij de NPO. Herman Finkers scoorde in 2015 het best met zo’n 3 miljoen kijkers en Marc-Marie Huijbregts wist in 2018 met bijna 1,5 miljoen de minste mensen te boeien.

De NPO wist net als in voorgaande jaren ook ruimschoots de concurrentiestrijd te winnen ten opzichte van andere conferences. Najib Amhali was vrijdag op SBS6 de enige andere met een show. Hij trok 487.000 kijkers, meldt Stichting KijkOnderzoek. Het stond tegenover The Masked Singer op RTL, met een oudejaarsspecial die ook bijna 2 miljoen mensen trok.

RTL 4 zou eigenlijk een conference met Guido Weijers hebben, maar hij trok zich afgelopen maand terug vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Vorig jaar behaalde Weijers nog een score van bijna 1,3 miljoen kijkers.