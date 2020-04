BOER JOS twee keer opa!

Nog altijd zijn boer Jos en zijn Dycke dolgelukkig samen. ,,En dat heb ik allemaal aan mijn dochters te danken.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte

BOER JOS (59), bekend van Boer Zoekt Vrouw, is opa geworden van een kleinzoon. „En het mooie is: over vier weken komt het tweede kleinkind”, zegt hij met een brede glimlach. „Mijn twee dochters JANTINE (30) en DAPHNE (28) raakten bijna tegelijk zwanger. Onvoorstelbaar toch?”