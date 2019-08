Metalband Slipknot in januari naar Ziggo Dome

Het concert in ons land is onderdeel van Slipknots Europese tournee. Deze staat in het teken van het nieuwe album We Are Not Your Kind, dat eerder deze maand verscheen. De Amerikaanse metalband staat erom bekend altijd met maskers op het podium te staan en ook voor deze show dossen de bandleden zich uit met nieuwe maskers.

Special guest voor de show in Ziggo Dome is de deathmetalband Behemoth. De kaartverkoop start op 6 september om 10.00 uur via Ticketmaster.